Ростовский серийный маньяк, убивший пять женщин, получил пожизненный срок

«Подсудимый признан виновным в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевших. Он же признан виновным в краже, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, а также в убийстве более двух лиц, сопряженном с изнасилованием. С учетом степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности, суд пришел к убеждению о его исключительной опасности для общества и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, ” — сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.