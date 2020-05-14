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Ростовский серийный маньяк, убивший пять женщин, получил пожизненный срок

14 мая 2020, 14:00
Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com
давид Сарабашян приговор
Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному тюремному заключению в колонии особого режима Давида Сарабашяна, которого признали виновным в изнасилованиях и убийствах пятерых женщин, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что Сарабащяна задержали в ноябре 2018 года по подозрению в изнасиловании и убийстве 24-летней Маргариты Кузьминовой. Девушка пропала во время пробежки в районе Суворовский в Ростове. В октябре 2018 года ее тело было найдено.

Следствие установило причастность Сарабашяна к изнасилованиям и убийствам еще четырех женщин в течение последних 20 лет.

«Подсудимый признан виновным в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевших. Он же признан виновным в краже, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, а также в убийстве более двух лиц, сопряженном с изнасилованием. С учетом степени общественной опасности содеянного, а также данных о личности, суд пришел к убеждению о его исключительной опасности для общества и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, ” — сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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