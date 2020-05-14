Стало известно, где живут новые зараженные коронавирусом в Ростовской области

Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 27 человек. Зараженные также есть в Азове, Батайске, Волгодонске, Новошахтинске, Новочеркасске, Шахтах.
Кроме того, заболели жители Волгодонского, Дубовского, Каменского, Мартыновского, Миллеровского, Мясниковского, Орловского, Пролетарского районов.
За последние сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 78 и достигло 2111. В тяжелом состоянии 20 человек, еще 25 пациентов спасти не удалось.
Под медицинским наблюдением находятся более 7,2 тысячи местных жителей. Лаборатории за сутки провели свыше трех тысяч тестов на коронавирус.