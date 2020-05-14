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Стало известно, где живут новые зараженные коронавирусом в Ростовской области

14 мая 2020, 08:33
Фото: donland.ru
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 21 районе и городе, сообщили в правительстве региона.

Больше всего заболевших оказалось в Ростове — 27 человек. Зараженные также есть в Азове, Батайске, Волгодонске, Новошахтинске, Новочеркасске, Шахтах.

Кроме того, заболели жители Волгодонского, Дубовского, Каменского, Мартыновского, Миллеровского, Мясниковского, Орловского, Пролетарского районов.

За последние сутки число случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 78 и достигло 2111. В тяжелом состоянии 20 человек, еще 25 пациентов спасти не удалось.

Под медицинским наблюдением находятся более 7,2 тысячи местных жителей. Лаборатории за сутки провели свыше трех тысяч тестов на коронавирус.

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