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В Ростовской области 20 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

14 мая 2020, 08:34
Фото: donland.ru
На 14 мая в Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 20 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

В среду количество тяжелых больных с коронавирусом в регионе составляло 21 человек.

За последние сутки в Ростовской области выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, больше всего новых больных, 27 человек, проживают в Ростове. Всего в регионе зарегистрировали 2111 случая заражения.

С 15 мая в области начнут постепенную отмену веденных из-за коронавируса ограничений. В частности, начнут работать непродовольственный магазины и ярмарки, льготникам вернут бесплатный проезд в общественном транспорте.

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