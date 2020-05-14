В Ростовской области 20 человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В среду количество тяжелых больных с коронавирусом в регионе составляло 21 человек.
За последние сутки в Ростовской области выявили 78 новых случаев коронавирусной инфекции, больше всего новых больных, 27 человек, проживают в Ростове. Всего в регионе зарегистрировали 2111 случая заражения.
С 15 мая в области начнут постепенную отмену веденных из-за коронавируса ограничений. В частности, начнут работать непродовольственный магазины и ярмарки, льготникам вернут бесплатный проезд в общественном транспорте.