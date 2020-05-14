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В Ростовской области насчитали 13 тыс самозанятых

14 мая 2020, 10:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в качестве самозанятых зарегистрировались более 13 тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

Эти люди прошли регистрацию на сайте налоговой службы и получили статус самозанятых. Они могут получить различные виды помощи — финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную.

Также стало известно, что самозанятым помогут в продвижении их продукции в социальных сетях в рамках онлайн-торговли. Напомним, что Ростовская область включена в число пилотных регионов, где введен налог на профессиональный доход.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил поддерживать самозанятых в регионе также, как и компании малого и среднего бизнеса.

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