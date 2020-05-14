В Ростовской области разрешат работать парикмахерам

Ковалев отметил, что в салонах и парикмахерских должны будут измерять температуру всем сотрудникам и клиентам на входе. «Следует обрабатывать руки дезинфекционными средствами, а также принимать клиентов только по предварительной записи. Это позволит избегать скученности людей», — пояснил глава Роспотребнадзора.