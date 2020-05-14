В Ростовской области разрешат работать парикмахерам

Posted 14 мая 2020, 18:46
Published 14 мая 2020, 18:46
Modified 1 октября, 13:07
Updated 1 октября, 13:07
По словам главного санитарного врача области, Роспотребнадзор будет контролировать соблюдение рекомендаций, когда салоны красоты и парикмахерские начнут работать. Ожидается, что им разрешат работать со следующей недели.
Ковалев отметил, что в салонах и парикмахерских должны будут измерять температуру всем сотрудникам и клиентам на входе. «Следует обрабатывать руки дезинфекционными средствами, а также принимать клиентов только по предварительной записи. Это позволит избегать скученности людей», — пояснил глава Роспотребнадзора.
Все мастера и парикмахеры обязаны будут работать в защитных костюмах, масках и перчатках. Также им необходимо будет надевать шапочку.
При этом на первом этапе в салонах можно будет только делать стрижки, укладки, проводить уход за волосами, поскольку при таких работах клиент и мастер практически не сталкиваются лицом к лицу.
На 14 мая в Ростовской области число заразившихся составило 2111 человек. В тяжелом состоянии в госпиталях находятся 20 пациентов, еще 25 инфицированных скончались. Выздоровели 578 человек.
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