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Задолжавшего 20 млн руб налоговой бизнесмена будут судить в Ростове

14 мая 2020, 05:54
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в суд направили уголовное дело в отношении директора компании «Прима-Дона» за многомиллионный долг налоговой, сообщили в региональной УСКР.

Следствие установило, что в обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму 20 миллионов рублей. Он необоснованно применил налоговый вычет по НДС в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными компаниями.

«После этого возбудили уголовное дело, а на имущество фигуранта наложили арест в сумме более трех миллионов рублей. Следствию удалось собрать доказательства, дело передали в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания занимается оптовой торговлей различными товарами.

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