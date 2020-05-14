Задолжавшего 20 млн руб налоговой бизнесмена будут судить в Ростове

Следствие установило, что в обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму 20 миллионов рублей. Он необоснованно применил налоговый вычет по НДС в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с фиктивными компаниями.
«После этого возбудили уголовное дело, а на имущество фигуранта наложили арест в сумме более трех миллионов рублей. Следствию удалось собрать доказательства, дело передали в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что компания занимается оптовой торговлей различными товарами.