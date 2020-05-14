Жителям Ростовской области рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через воду

По словам Ковалева, пока нет доказательств того, что вирус может передаваться через воду. Он сообщил, что такие исследования проводятся и российскими, и зарубежными учеными, и в настоящее время этот путь заражения не считается рисковым.
Тоже касается и возможности заражения через продукты питания. «Даже если кто-то прошел и подышал рядом, концентрация ничтожная. А через посуду и столовые приборы риск заражения высокий. Поэтому в обсерваторах питание происходит через одноразовую посуду, которую потом утилизируют. Из-за этого все объекты общепита относятся к высокой категории риска передачи инфекции», — пояснил Евгений Ковалев.
Напомним, что, по последним данным, в Ростовской области число заразившихся увеличилось до 2111 человек. В тяжелом состоянии в госпиталях находятся 20 пациентов, еще 25 инфицированных скончались. Выздоровели 578 человек.