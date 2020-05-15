Детеныш гуанако родился в зоопарке Ростова

Новорожденную, как и всех детенышей зоопарка в этом году, назвали на букву «В» — Вита. До конца лета она будет питаться материнским молоком, а с осени начнет пробовать взрослый рацион. Основной едой гуанако являются ячмень, сено, ветки плодовых деревьев, свекла, морковь, картофель и яблоки.