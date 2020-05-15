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Детеныш гуанако родился в зоопарке Ростова

15 мая 2020, 07:21
Фото: vk.com/rostzoo
В зоопарке Ростова-на-Дону у пары гуанако появился детеныш, сообщили в пресс-службе зоосада.

«У самки гуанако Эммы и самца Принца родилась девочка. Сейчас она содержится вместе со всеми в уличном вольере», — сказано в сообщении.

Новорожденную, как и всех детенышей зоопарка в этом году, назвали на букву «В» — Вита. До конца лета она будет питаться материнским молоком, а с осени начнет пробовать взрослый рацион. Основной едой гуанако являются ячмень, сено, ветки плодовых деревьев, свекла, морковь, картофель и яблоки.

Гуанако является самым крупным травоядным млекопитающим Южной Америки и предком одомашненной более шести тысяч лет назад индейцами племени кечуа ламы.

Ранее в зоопарке Ростова родился жеребенок у лошадей Пржевальского.

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