Главный санитарный врач Ростовской области прокомментировал масочный режим

Ковалев сослался на мнение многих ученых, которые уверены в необходимости использования масок. Он рассказал, что если человек находится один в лесу, то в этом случае еще можно идти без маски.
«Однако на улице избежать встреч с людьми не получится. Поэтому на улице надо надевать маску. Она защитит здорового человека от заражения, у заболевшего будет снижен риск распространения инфекции», — прозвучало во время брифинга.
Ковалев рассказал, что можно использовать пластиковый экран для защиты. При этом шарф будет бесполезен в этом плане, так как у него слишком большой размер пор.