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Главный санитарный врач Ростовской области прокомментировал масочный режим

15 мая 2020, 04:06
Фото: pixabay.com
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев заявил о необходимости надевать лицевые маски на улице, прозвучало во время брифинга.

Ковалев сослался на мнение многих ученых, которые уверены в необходимости использования масок. Он рассказал, что если человек находится один в лесу, то в этом случае еще можно идти без маски.

«Однако на улице избежать встреч с людьми не получится. Поэтому на улице надо надевать маску. Она защитит здорового человека от заражения, у заболевшего будет снижен риск распространения инфекции», — прозвучало во время брифинга.

Ковалев рассказал, что можно использовать пластиковый экран для защиты. При этом шарф будет бесполезен в этом плане, так как у него слишком большой размер пор.

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