Каждый четвертый школьник выступил за отмену ЕГЭ в 2020 году

Отмечается также, что примерно каждый пятый одиннадцатиклассник считает необходимым заменить ЕГЭ на другую форму экзамена.
Всего 13% выпускников сочли возможным проведение ЕГЭ в оговоренные сроки и в традиционном формате. А около 9% респондентов поддержали идею перевода экзамена в дистанционный формат.
Онлайн-испытание вместо традиционного ОГЭ одобрили бы большинство девятиклассников. К этой идее нейтрально отнеслись 27% опрошенных. Вариант «скорее положительно» выбрали ещё 18%, а варианты «скорее отрицательно» и «отрицательно» - по 14% девятиклассников.
В исследовании приняли участие 1200 девятиклассников и 1300 одиннадцатиклассников из всех российских регионов.