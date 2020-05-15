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Каждый четвертый школьник выступил за отмену ЕГЭ в 2020 году

15 мая 2020, 11:39
Фото: kremlin.ru
Сервис «Интерактивная рабочая тетрадь Sky Smart» недавно провел опрос выпускников российских школ. Результаты исследования показали, что 24% одиннадцатиклассников уверены в правильности отмены ЕГЭ в 2020 году.

Ещё треть из них считают, что экзаменационные испытания нужно перенести, сообщает News.ru.

Отмечается также, что примерно каждый пятый одиннадцатиклассник считает необходимым заменить ЕГЭ на другую форму экзамена.

Всего 13% выпускников сочли возможным проведение ЕГЭ в оговоренные сроки и в традиционном формате. А около 9% респондентов поддержали идею перевода экзамена в дистанционный формат.

Онлайн-испытание вместо традиционного ОГЭ одобрили бы большинство девятиклассников. К этой идее нейтрально отнеслись 27% опрошенных. Вариант «скорее положительно» выбрали ещё 18%, а варианты «скорее отрицательно» и «отрицательно» - по 14% девятиклассников.

В исследовании приняли участие 1200 девятиклассников и 1300 одиннадцатиклассников из всех российских регионов.

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