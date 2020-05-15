На Курильских островах выявили первый случай коронавируса

Заболевание обнаружено у прибывшего на остров несколько дней назад жителя Дагестана, сообщает 15 мая RNS.
Отмечается, что при первичном экспресс-тестировании на COVID-19 в аэропорту результат приезжего был отрицательным. Однако он не стал соблюдать предписанный ему двухнедельный карантин и вышел на работу раньше. Вскоре из лаборатории пришли положительные результаты тестирования на заболевание. В связи с этим ведется расследование о нарушении приезжим карантинного режима.
В рамках режима было закрыто сообщение между Кунаширом и Шикотаном. Самолеты будут продолжать прибывать в порт Менделеево, однако пассажиров в другие населенные пункты отправлять не будут.