На Курильских островах выявили первый случай коронавируса

Отмечается, что при первичном экспресс-тестировании на COVID-19 в аэропорту результат приезжего был отрицательным. Однако он не стал соблюдать предписанный ему двухнедельный карантин и вышел на работу раньше. Вскоре из лаборатории пришли положительные результаты тестирования на заболевание. В связи с этим ведется расследование о нарушении приезжим карантинного режима.