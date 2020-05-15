Ростовчане устроили «сидячий митинг» из-за подключения вышки связи

Несколько местных жителей принесли стулья и сели на них на улице. По словам очевидцев, они не дают подключить оборудование на вышке, которую установили без согласования с ними.
«Участники митинга уверены, что оборудование на вышке будет давать вредное излучение и вызывать коронавирус», — написал автор публикации. Он добавил фото, показав сидящих на улице людей.
Некоторые пользователи в комментариях поддержали людей и заявили, что нельзя ставить вышки рядом с жилыми домами. Другие заявили, что с таким отношением людей к технологиям у них никогда не будет хорошего Интернета.
«Коронавирус и вредное излучение как-то связаны? Скорее всего, люди вышли из-за того, что им не понравился сам факт установки вышки», — написал один из местных жителей.