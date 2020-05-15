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Ростовчане устроили «сидячий митинг» из-за подключения вышки связи

15 мая 2020, 06:22
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону на улице Петрозаводской состоялся «сидячий митинг», участники которого выступили против подключения вышки связи, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Несколько местных жителей принесли стулья и сели на них на улице. По словам очевидцев, они не дают подключить оборудование на вышке, которую установили без согласования с ними.

«Участники митинга уверены, что оборудование на вышке будет давать вредное излучение и вызывать коронавирус», — написал автор публикации. Он добавил фото, показав сидящих на улице людей.

Некоторые пользователи в комментариях поддержали людей и заявили, что нельзя ставить вышки рядом с жилыми домами. Другие заявили, что с таким отношением людей к технологиям у них никогда не будет хорошего Интернета.

«Коронавирус и вредное излучение как-то связаны? Скорее всего, люди вышли из-за того, что им не понравился сам факт установки вышки», — написал один из местных жителей.

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