Штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра объявили в Ростове

Жителей области просят соблюдать осторожность и не находиться во время непогоды под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, ростовчан просят не оставлять коляски и автомобили под аварийными деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Также из-за разгула стихии в регионе возможны обрывы проводов.