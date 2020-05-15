Штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра объявили в Ростове

Вечером и до конца суток 15 мая, а также до конца суток 16 мая в области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Также усилится ветер, порывы которого будут достигать 20-23 метра в секунду.
Жителей области просят соблюдать осторожность и не находиться во время непогоды под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, ростовчан просят не оставлять коляски и автомобили под аварийными деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Также из-за разгула стихии в регионе возможны обрывы проводов.