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Штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра объявили в Ростове

15 мая 2020, 07:57
Фото: pexels.com
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений 15 и 16 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Вечером и до конца суток 15 мая, а также до конца суток 16 мая в области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Также усилится ветер, порывы которого будут достигать 20-23 метра в секунду.

Жителей области просят соблюдать осторожность и не находиться во время непогоды под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, ростовчан просят не оставлять коляски и автомобили под аварийными деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Также из-за разгула стихии в регионе возможны обрывы проводов.

Выходные в Ростове будут дождливыми и теплыми.

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