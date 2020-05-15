В Ростове анонсировали новую волну выдачи пропусков

В этот раз разрешения для передвижения по городу в период обязательной самоизоляции необходимо получить организациям, которые начинают свою работу.
Напомним, что с 15 мая в Ростовской области возобновили работу продовольственные и непродовольственные ярмарки, по предварительной записи МФЦ стали оказывать полный комплекс услуг. А со следующей недели власти региона намерены разрешить работу предприятий бытового обслуживания (за исключением фитнес-центров, бань, саун, СПА-салонов), автосалонов, непродовольственных магазинов с отдельными входами.
Сотрудникам таких предприятий потребуются пропуска. Для их получения необходимо подать заявку по телефону или электронной почте в администрацию района, в котором зарегистрирована компания.