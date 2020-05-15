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В Ростове анонсировали новую волну выдачи пропусков

15 мая 2020, 14:24
Фото: rostov-gorod.ru
Власти Ростова-на-Дону объявили о новом этапе выдачи пропусков для передвижения по городу, следует из сообщения на сайте администрации.

В этот раз разрешения для передвижения по городу в период обязательной самоизоляции необходимо получить организациям, которые начинают свою работу.

Напомним, что с 15 мая в Ростовской области возобновили работу продовольственные и непродовольственные ярмарки, по предварительной записи МФЦ стали оказывать полный комплекс услуг. А со следующей недели власти региона намерены разрешить работу предприятий бытового обслуживания (за исключением фитнес-центров, бань, саун, СПА-салонов), автосалонов, непродовольственных магазинов с отдельными входами.

Сотрудникам таких предприятий потребуются пропуска. Для их получения необходимо подать заявку по телефону или электронной почте в администрацию района, в котором зарегистрирована компания.

Разрешения, выданные ранее, также сохраняют свое действие до особого распоряжения.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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