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В Ростовской области помогут более тысячи обманутым дольщикам

15 мая 2020, 07:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области будут восстановлены права около одной тысячи дольщиков, пострадавших из-за недобросовестных застройщиков, сообщили в правительстве региона.

Глава региона Василий Голубев и гендиректор фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заключили соглашение. Оно предусматривает софинансировании восстановления прав дольщиков.

«На первом этапе будут достроены квартиры или предоставлены компенсации гражданам в 21 многоквартирном „проблемном“ доме. Всего помощь получат около тысячи человек», — сказано в сообщении.

Губернатор рассказал, что сейчас достраивают десять многоквартирных домов, семь планируется сдать в этом году. Всего на помощь дольщикам потратят 2,3 миллиарда рублей в ближайшие два года.

Ранее появилась информация, что строительство жилья в Ростовской области с начала года выросло на 12%.

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