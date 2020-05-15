В Ростовской области помогут более тысячи обманутым дольщикам

Глава региона Василий Голубев и гендиректор фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заключили соглашение. Оно предусматривает софинансировании восстановления прав дольщиков.
«На первом этапе будут достроены квартиры или предоставлены компенсации гражданам в 21 многоквартирном „проблемном“ доме. Всего помощь получат около тысячи человек», — сказано в сообщении.
Губернатор рассказал, что сейчас достраивают десять многоквартирных домов, семь планируется сдать в этом году. Всего на помощь дольщикам потратят 2,3 миллиарда рублей в ближайшие два года.
Ранее появилась информация, что строительство жилья в Ростовской области с начала года выросло на 12%.