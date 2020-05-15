В Ростовской области резко выросли долги теплоснабжающих компаний за газ

Общий размер долга за поставленный газ достиг 944 миллионов рублей. Так, компания «Городское хозяйство» в Таганроге должна почти 196 миллионов рублей, МУП «НТС» Новочеркасска — 173,7 миллиона, «Теплокоммунэнерго» в Ростове — 81 миллион, «Теплоэнерго» в Азове — 64,9 миллиона.