В Ростовской области резко выросли долги теплоснабжающих компаний за газ

Общий размер долга за поставленный газ достиг 944 миллионов рублей. Так, компания «Городское хозяйство» в Таганроге должна почти 196 миллионов рублей, МУП «НТС» Новочеркасска — 173,7 миллиона, «Теплокоммунэнерго» в Ростове — 81 миллион, «Теплоэнерго» в Азове — 64,9 миллиона.
Отмечается, что задолженность управляющих компаний и ТСЖ составляет 67,8 миллиона рублей. Крупные долги накопили компании «Атмосфера-2013», «Тагстройсервис», «Мега Дом».
Ранее появилась информация, что до конца действия режима самоизоляции в Ростовской области не будут проводить поверку газовых счетчиков.