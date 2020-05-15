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В Ростовской области резко выросли долги теплоснабжающих компаний за газ

15 мая 2020, 06:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области задолженность теплоснабжающих организаций за год увеличилась на 27,6%, сообщает «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Общий размер долга за поставленный газ достиг 944 миллионов рублей. Так, компания «Городское хозяйство» в Таганроге должна почти 196 миллионов рублей, МУП «НТС» Новочеркасска — 173,7 миллиона, «Теплокоммунэнерго» в Ростове — 81 миллион, «Теплоэнерго» в Азове — 64,9 миллиона.

Отмечается, что задолженность управляющих компаний и ТСЖ составляет 67,8 миллиона рублей. Крупные долги накопили компании «Атмосфера-2013», «Тагстройсервис», «Мега Дом».

Ранее появилась информация, что до конца действия режима самоизоляции в Ростовской области не будут проводить поверку газовых счетчиков.

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