rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За две недели отремонтируют Платовский проспект в Новочеркасске

15 мая 2020, 10:23
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске начали фрезирование наиболее изношенных участков дорожного покрытия на проспекте Платовский, сообщили в городской администрации.

Работы ведут на участке от улицы Северной до Триумфальной арки, подрядчик обещает провести ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия дорожными картами за две недели.

Кроме того, в городе продолжают ремонт дорожного покрытия улицы Ростовский выезд. Уже закончили устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади свыше 30 тысяч квадратных метров и начали мероприятия по устройству верхнего слоя покрытия на проезжей части на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Завершить ремонт улицы планируют до конца июня.

Материалы по теме
Ремонт дороги по нацпроекту досрочно завершат в донском поселкеБолее 46 млн руб потратят на ремонт дороги в НовошахтинскеРемонт дороги по Ростовскому выезду в Новочеркасске закончат до конца июня
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28