За две недели отремонтируют Платовский проспект в Новочеркасске

Кроме того, в городе продолжают ремонт дорожного покрытия улицы Ростовский выезд. Уже закончили устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади свыше 30 тысяч квадратных метров и начали мероприятия по устройству верхнего слоя покрытия на проезжей части на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Завершить ремонт улицы планируют до конца июня.