Завершать благоустройство парка Собино будет кандидат в депутаты гордумы Ростова

Компания получила контракт на 51,7 миллиона рублей, реконструкцию проведут по проекту, утвержденному еще в 2018 году. Парк поделят на две зоны, для активностей и отдыха, спилят 80 аварийных деревьев и высадят взамен 200 новых деревьев и 115 кустарников. Также в зоне активностей установят тренажеры, а в зоне отдыха террасу и площадку для выгула собак.