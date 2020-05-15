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Завершать благоустройство парка Собино будет кандидат в депутаты гордумы Ростова

15 мая 2020, 09:13
Фото: donland.ru
Контракт на завершение благоустройства парка Собино в Ростове-на-Дону получило ООО «Траст строй», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно системы СПАРК, «Траст строй» принадлежит Рза Мирзалиеву, а директором числится Раджив Рзавевич Мирзалиев.

Раджив Мирзалиев является членом партии «Единая Россия» и выдвигается в городскую думу от Ворошиловского одномандатного избирательного округа № 3. Выборы в гордуму Ростова пройдут в сентябре.

Компания получила контракт на 51,7 миллиона рублей, реконструкцию проведут по проекту, утвержденному еще в 2018 году. Парк поделят на две зоны, для активностей и отдыха, спилят 80 аварийных деревьев и высадят взамен 200 новых деревьев и 115 кустарников. Также в зоне активностей установят тренажеры, а в зоне отдыха террасу и площадку для выгула собак.

Реконструкция парка Собино входила в федеральную программу «Формирование комфортной среды», но работы приостановили из-за найденных старинных захоронений. Если тогда деньги на благоустройство выделяли федеральные власти, которые пришлось вернуть из-за срыва сроков, то теперь работы проведут за счет местного бюджета.

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