Завершать благоустройство парка Собино будет кандидат в депутаты гордумы Ростова

Согласно системы СПАРК, «Траст строй» принадлежит Рза Мирзалиеву, а директором числится Раджив Рзавевич Мирзалиев.
Раджив Мирзалиев является членом партии «Единая Россия» и выдвигается в городскую думу от Ворошиловского одномандатного избирательного округа № 3. Выборы в гордуму Ростова пройдут в сентябре.
Компания получила контракт на 51,7 миллиона рублей, реконструкцию проведут по проекту, утвержденному еще в 2018 году. Парк поделят на две зоны, для активностей и отдыха, спилят 80 аварийных деревьев и высадят взамен 200 новых деревьев и 115 кустарников. Также в зоне активностей установят тренажеры, а в зоне отдыха террасу и площадку для выгула собак.
Реконструкция парка Собино входила в федеральную программу «Формирование комфортной среды», но работы приостановили из-за найденных старинных захоронений. Если тогда деньги на благоустройство выделяли федеральные власти, которые пришлось вернуть из-за срыва сроков, то теперь работы проведут за счет местного бюджета.