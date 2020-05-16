Доходы главного прокурора ЮФО выросли почти в пять раз в 2019 году

Напомним, что в 2018 году Андрей Кикоть заработал чуть более 4,3 миллиона рублей. Таким образом доходы главного прокурора Южного федерального округа выросли в 4,8 раза. Также ему принадлежит земельный участок площадью 600 квадратных метров и нежилое помещение площадью 18,2 квадрата. В пользовании у прокурора находятся три квартиры.