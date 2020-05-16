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Доходы главного прокурора ЮФО выросли почти в пять раз в 2019 году

16 мая 2020, 07:54
Фото: genprokufo.ru
Доходы заместителя генпрокурора РФ в ЮФО Андрей Кикотя за 2019 год составили более 20,8 миллиона рублей, следует из декларации на сайте ведомства.

Напомним, что в 2018 году Андрей Кикоть заработал чуть более 4,3 миллиона рублей. Таким образом доходы главного прокурора Южного федерального округа выросли в 4,8 раза. Также ему принадлежит земельный участок площадью 600 квадратных метров и нежилое помещение площадью 18,2 квадрата. В пользовании у прокурора находятся три квартиры.

Для его супруги 2019 год также сложился удачно, она заработала 25,3 миллиона рублей, что в полтора раза больше ее дохода в 2018 году. На жену Андрея Кикотя оформлен автомобиль Audi Q7.

На одного из несовершеннолетних детей главного прокурора Юга России записано ⅔ квартиры общей площадью 58,5 квадратных метра.

Ранее стало известно, что доход главного прокурора Ростовской области Юрия Баранова составил 3,5 миллиона рублей в 2019 году.

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