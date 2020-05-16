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Инфицированных коронавирусом выявили в 24 городах и районах Ростовской области

16 мая 2020, 08:49
Фото: donland.ru
За сутки положительные анализы на коронавирус были получены в 24 городах и районах Ростовской области, говорится в сообщении регионального правительства.

Так, лидером по числу новых пациентов, по-прежнему, остается Ростов-на-Дону, где было за сутки выявлено 34 случая заражения. Еще 16 новых больных выявили в Мясниковском районе, девять - в Батайске.

В число территорий, где были зарегистрированы новые случаи заражения вошли также Белокалитвинский район (восемь новых пациентов), Каменск-Шахтинский (шесть человек), Новочеркасск, Орловский район, в которых зафиксировано по пять случаев заражения. Также новые инфицированные были выявлены в Новошахтинске, Азове и Аксайском районе, Таганроге, Заветинском, Песчанокопском, Семикаракорском, Советском и Целинском районах, Шахтах, Волгодонске, Боковском, Весёловском, Волгодонском, Красносулинском, Константиновском и Октябрьском районах.

Напомним, что за сутки прирост заболевших коронавирусом в регионе составил 112 человек. Общее число заражений достигло 2312 случаев. Вирус унес жизни 28 человек в возрасте от 31 до 92 лет. Почти треть пациентов с коронавирусом выздоровели.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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