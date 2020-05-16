Из-за коронавируса в Ростове за три месяца разорились три тысячи компаний

За последние три месяца из-за режима самоизоляции по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области ликвидировались 2922 компании. Исчезли предприятия, существовавшие в среднем по 10-20 лет.
«Коронавирусную изоляцию» не пережили рестораны (63), турагентства (32), строительные фирмы, а также компании, занимающиеся розничной и оптовой торговлей продуктов и непродовольственных товаров. Также «пострадали» частные охранные службы, разорились десятки агрофирм и оптовые торговцы стройматериалами. Закрылось много предприятий, выполнявших грузовые перевозки, агентства недвижимости и агентства по подбору персонала, юридические организации. Отметим, в этот же период (февраль — май) в прошлом году в регионе ликвидировались всего 268 компаний.
«Меры поддержки есть, но не все отрасли попадают в список „пострадавших“ в соответствии ОКВЭДа, поэтому их не учитывают в этих мерах поддержки. Если другого выхода нет у предпринимателя — надо закрыться, если есть хоть один шанс остаться „на плаву“ — надо держаться», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза.
Подробнее в материале: Надежды нет. Три тысячи компаний ликвидировались в Ростове в период коронавируса