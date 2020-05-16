Из-за коронавируса в Ростове за три месяца разорились три тысячи компаний

«Меры поддержки есть, но не все отрасли попадают в список „пострадавших“ в соответствии ОКВЭДа, поэтому их не учитывают в этих мерах поддержки. Если другого выхода нет у предпринимателя — надо закрыться, если есть хоть один шанс остаться „на плаву“ — надо держаться», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза.