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Из-за коронавируса в Ростове за три месяца разорились три тысячи компаний

16 мая 2020, 06:59
Фото: pxhere.com
В Ростовской области с февраля по май 2020 года ликвидировались почти три тысячи компаний, созданы всего за этот же период шесть фирм, согласно данным системы «СПАРК».

За последние три месяца из-за режима самоизоляции по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области ликвидировались 2922 компании. Исчезли предприятия, существовавшие в среднем по 10-20 лет.

«Коронавирусную изоляцию» не пережили рестораны (63), турагентства (32), строительные фирмы, а также компании, занимающиеся розничной и оптовой торговлей продуктов и непродовольственных товаров. Также «пострадали» частные охранные службы, разорились десятки агрофирм и оптовые торговцы стройматериалами. Закрылось много предприятий, выполнявших грузовые перевозки, агентства недвижимости и агентства по подбору персонала, юридические организации. Отметим, в этот же период (февраль — май) в прошлом году в регионе ликвидировались всего 268 компаний.

«Меры поддержки есть, но не все отрасли попадают в список „пострадавших“ в соответствии ОКВЭДа, поэтому их не учитывают в этих мерах поддержки. Если другого выхода нет у предпринимателя — надо закрыться, если есть хоть один шанс остаться „на плаву“ — надо держаться», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза.

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