rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Коэффициент распространения коронавируса снизился в Ростовской области

16 мая 2020, 08:11
Фото: pixabay.com
За последние два дня индекс распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области незначительно снизился, следует из сообщения регионального правительства.

Так, показатель распространения COVID-19 в регионе составил на 16 мая 1.03, тогда, как 14 мая этот показатель составлял 1.1. При этом показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 55 человек на 100 тысяч населения.

Напомним, что сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 112 человек, таким образом общее число инфицированных достигло 2312 человек, из которых 719 пациентов вылечились и умерли 28.

В ковидных госпиталях в настоящее время находятся 382 человека, при этом коечный фонд загружен на 14,3%.

Загруженность подготовленного коечного фонда составляет 14,3%.

Материалы по теме
Еще три человека с коронавирусом скончались в Ростовской областиТолько один район Ростовской области остается свободным от коронавируса
#Новости#Коронавирус#Анна Петрова#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28