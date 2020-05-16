Коэффициент распространения коронавируса снизился в Ростовской области

Так, показатель распространения COVID-19 в регионе составил на 16 мая 1.03, тогда, как 14 мая этот показатель составлял 1.1. При этом показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 55 человек на 100 тысяч населения.
Напомним, что сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 112 человек, таким образом общее число инфицированных достигло 2312 человек, из которых 719 пациентов вылечились и умерли 28.
В ковидных госпиталях в настоящее время находятся 382 человека, при этом коечный фонд загружен на 14,3%.
Загруженность подготовленного коечного фонда составляет 14,3%.