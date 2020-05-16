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От сетей с разлагающейся рыбой и животными очистили Цимлянское водохранилище

16 мая 2020, 13:23
Фото: rgpbz.ru
Акваторию заказника «Цимлянский» очистили от брошенных орудий лова, сообщили в пресс-службе Ростовского биосферного заповедника.

«В результате траления акватории заказника „Цимлянский“ собрано более 11 кубометров брошенных лесковых сетей, в которых находилась разлагающая рыба, птица и околоводные животные, более 2 тысяч штук донных крючьев, установленных браконьерами для ловли сома», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это была плановая очистка заказника, такие мероприятия проводят регулярно, чтобы сократить случаи гибели рыбы и зверей, сохранить численность ценных пород рыбы и предотвратить загрязнение водоема.

Напомним, из-за теплой бесснежной зимы в Цимлянском водохранилище наблюдается в настоящее время очень низкий уровень воды, оно заполнено только на 72%.

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