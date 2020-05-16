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Почти 30 многодетных семей Ростовской области получили микроавтобусы

16 мая 2020, 13:08
Фото: donland.ru
В Ростовской области вручили ключи от микроавтобусов 29 многодетным семьям, сообщили в региональном правительстве.

«Всего до конца года транспорт получат 35 таких семей. На эти цели из областного бюджета выделено больше 52 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Право на бесплатный автомобиль многодетным семьям, воспитывающим восьмерых и более несовершеннолетних детей, возобновили в регионе в 2020 году по решению губернатора Василия Голубева. Из 35 семей, которые получат автомобили в текущем году, четыре воспитывают приемных детей, остальные своих родных.

Всего в области за период 2011–2016 годов автомобили получили 95 многодетных семей, потом меру поддержки отменили из-за того, что обеспечили микроавтобусами всех, имеющих на них право.

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