Почти 30 многодетных семей Ростовской области получили микроавтобусы

Право на бесплатный автомобиль многодетным семьям, воспитывающим восьмерых и более несовершеннолетних детей, возобновили в регионе в 2020 году по решению губернатора Василия Голубева. Из 35 семей, которые получат автомобили в текущем году, четыре воспитывают приемных детей, остальные своих родных.