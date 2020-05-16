Почти 30 многодетных семей Ростовской области получили микроавтобусы

«Всего до конца года транспорт получат 35 таких семей. На эти цели из областного бюджета выделено больше 52 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Право на бесплатный автомобиль многодетным семьям, воспитывающим восьмерых и более несовершеннолетних детей, возобновили в регионе в 2020 году по решению губернатора Василия Голубева. Из 35 семей, которые получат автомобили в текущем году, четыре воспитывают приемных детей, остальные своих родных.
Всего в области за период 2011–2016 годов автомобили получили 95 многодетных семей, потом меру поддержки отменили из-за того, что обеспечили микроавтобусами всех, имеющих на них право.