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Школу на 1,4 тыс мест построят в 2021 году в Ростове

16 мая 2020, 08:41
Фото: donland.ru
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону началось строительство школы, которая сможет вместить 1434 учеников, сообщили в правительстве региона.

Строительство ведется в границах улиц Вересаева и Берберовской. Сейчас подрядчик занимается земляными работами и устройством фундаментной плиты.

«Здание высотой 3-4 этажа разместится на участке площадью 31,6 тысячи квадратных метров. Корпус начального образования рассчитан на 540 учащихся, корпус основного и среднего общего образования — на 894 школьника», — сказано в сообщении.

Работы должны завершиться в мае 2021 года. Кроме того, на Вересаева в рамках нацпроекта «Демография» строят детский сад на 300 мест.

Строительная готовность превышает 80%, работы должны завершиться в июне текущего года.

Отмечается, что за пять лет в регионе построили 129 соцобъектов. На эти цели потратили более 21 миллиарда рублей.

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