Школу на 1,4 тыс мест построят в 2021 году в Ростове

Строительство ведется в границах улиц Вересаева и Берберовской. Сейчас подрядчик занимается земляными работами и устройством фундаментной плиты.
«Здание высотой 3-4 этажа разместится на участке площадью 31,6 тысячи квадратных метров. Корпус начального образования рассчитан на 540 учащихся, корпус основного и среднего общего образования — на 894 школьника», — сказано в сообщении.
Работы должны завершиться в мае 2021 года. Кроме того, на Вересаева в рамках нацпроекта «Демография» строят детский сад на 300 мест.
Строительная готовность превышает 80%, работы должны завершиться в июне текущего года.
Отмечается, что за пять лет в регионе построили 129 соцобъектов. На эти цели потратили более 21 миллиарда рублей.