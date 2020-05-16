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В Новочеркасске сами жители будут следить за соблюдением масочного режима горожанами

16 мая 2020, 12:36
Фото: novochgrad.ru
Жителей Новочеркасска приглашают стать участниками мониторинга соблюдения масочного режима, сообщили в городской администрации.

Мониторинг соблюдения режима и выявления действующей ситуации проводят по поручению губернатора Ростовской области Василий Голубева. Мониторингом занимаются представители муниципальных образований, руководители органов молодежного самоуправления и независимые наблюдатели.

«Участниками проводимого мониторинга и независимыми наблюдателями могут стать все желающие. Участвующий в мониторинге волонтер заполняет чек-лист и передает его ответственному сотруднику от муниципального образования», — сказано в сообщении.

Далее информацию в электронном виде два раза в неделю отправляют на специальный сайт мониторинга масочного режима.

Ранее масочный режим прокомментировал главный санитарный врач Ростовской области.

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