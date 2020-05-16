В Новочеркасске сами жители будут следить за соблюдением масочного режима горожанами

Мониторинг соблюдения режима и выявления действующей ситуации проводят по поручению губернатора Ростовской области Василий Голубева. Мониторингом занимаются представители муниципальных образований, руководители органов молодежного самоуправления и независимые наблюдатели.
«Участниками проводимого мониторинга и независимыми наблюдателями могут стать все желающие. Участвующий в мониторинге волонтер заполняет чек-лист и передает его ответственному сотруднику от муниципального образования», — сказано в сообщении.
Далее информацию в электронном виде два раза в неделю отправляют на специальный сайт мониторинга масочного режима.