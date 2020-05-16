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Вандалы повредили памятники на Северном кладбище в Ростове

16 мая 2020, 06:23
Фото: Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону неизвестные повредили памятники, установленные на территории Северного кладбища, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

На одной из могил вандалы сняли железные элементы и разрушили постаменты. Также они оторвали руку с гитарой у скульптуры в виде играющего на инструменте мужчины.

Неизвестные повалили несколько надгробий и украли сделанное из бронзы дерево.

«На одной из могил выломали и унесли бронзовую статую во весь рост. Памятник стоял здесь 15 лет. До закрытия кладбища на самоизоляцию монумент был, но после открытия он исчез», — написала автор публикации.

Пользователи в комментариях написали, что дорогие памятники привлекают внимание воров.

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