Вандалы повредили памятники на Северном кладбище в Ростове

На одной из могил вандалы сняли железные элементы и разрушили постаменты. Также они оторвали руку с гитарой у скульптуры в виде играющего на инструменте мужчины.
Неизвестные повалили несколько надгробий и украли сделанное из бронзы дерево.
«На одной из могил выломали и унесли бронзовую статую во весь рост. Памятник стоял здесь 15 лет. До закрытия кладбища на самоизоляцию монумент был, но после открытия он исчез», — написала автор публикации.
Пользователи в комментариях написали, что дорогие памятники привлекают внимание воров.