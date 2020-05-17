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Мнимый сотрудник банка похитил у жительницы Ростова 400 тыс рублей

17 мая 2020, 11:28
Фото: pixabay.com
У жительницы Ростова-на-Дону представившийся сотрудником банка мошенник похитил со счетов 400 тысяч рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

«Женщина пояснила, что ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником отдела безопасности одного из банков и предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денежных средств», — сказано в сообщении.

Испугавшись за свои деньги, ростовчанка сообщила «сотруднику банка» личную информацию, реквизиты банковских карт и секретный код из СМС-сообщения. Мошенник использовал полученную информацию для того, чтобы перевести с нескольких счетов ростовчанки 400 тысяч рублей.

По факту происшествия возбудили уголовное дело, сейчас ищут злоумышленника. Жителям Ростова напоминают, что сотрудники банков никогда не просят никакой личной информации.

Напомним, мошенники активизировались в Ростовской области из-за коронавируса.

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