Ростовчане рассказали о тайно работающей клинике

По словам местного жителя, он длительное время не мог попасть в клинику, так как на двери висела табличка «Закрыто». Он заметил, что из здания выходят люди и решил проверить.
Оказалось, что медицинское учреждение работает, на входе измеряют температуру. Ростовчанин уточнил, что принимают только в маске и перчатках, а в помещениях проводится дезинфекция.
«Все работает, как и работало. Я неделю не мог догадаться идти напролом в якобы закрытую дверь. Не удивлюсь, если в таком партизанском режиме работают и другие учреждения», — заявил горожанин.
«Теперь начинаешь понимать людей, которые стучатся после закрытия в надежде что-то купить», — прозвучало в комментариях.