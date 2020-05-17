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Ростовчане рассказали о тайно работающей клинике

17 мая 2020, 15:38
Фото: pixabay
Житель Ростова-на-Дону нашел в городе медицинскую клинику, которая работает подпольно, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

По словам местного жителя, он длительное время не мог попасть в клинику, так как на двери висела табличка «Закрыто». Он заметил, что из здания выходят люди и решил проверить.

Оказалось, что медицинское учреждение работает, на входе измеряют температуру. Ростовчанин уточнил, что принимают только в маске и перчатках, а в помещениях проводится дезинфекция.

«Все работает, как и работало. Я неделю не мог догадаться идти напролом в якобы закрытую дверь. Не удивлюсь, если в таком партизанском режиме работают и другие учреждения», — заявил горожанин.

«Теперь начинаешь понимать людей, которые стучатся после закрытия в надежде что-то купить», — прозвучало в комментариях.

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