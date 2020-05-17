Стали известны подробности закрытия рынков в Ростове

Первоначально местные жители в соцсетях пожаловались, что их не пускают на рынки и отправляют домой. Стали известны подробности введенных ограничений.
В воскресенье на рынках «Атлант», «Изумруд», «Классик» и «Алмаз» появились ограждения. Рядом дежурили сотрудники МВД и Росгвардии.
«Правоохранители занимаются проверкой соблюдения масочного режима. Из-за этого рынки частично закрыты», — заявил собеседник.
Напомним, что с пятницы в регионе начали отменять введенные ограничения. Так, работу возобновили ярмарки.