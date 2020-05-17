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Стали известны подробности закрытия рынков в Ростове

17 мая 2020, 20:15
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону частично закрыли рынки из-за проверок соблюдения масочного режима, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Первоначально местные жители в соцсетях пожаловались, что их не пускают на рынки и отправляют домой. Стали известны подробности введенных ограничений.

В воскресенье на рынках «Атлант», «Изумруд», «Классик» и «Алмаз» появились ограждения. Рядом дежурили сотрудники МВД и Росгвардии.

«Правоохранители занимаются проверкой соблюдения масочного режима. Из-за этого рынки частично закрыты», — заявил собеседник.

Напомним, что с пятницы в регионе начали отменять введенные ограничения. Так, работу возобновили ярмарки.

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