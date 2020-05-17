Власти Ростовской области закупили 650 тыс бланков для пропусков

Напомним, что с 30 марта в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. На минувшей неделе власти региона анонсировали вторую волну выдачи разрешений для передвижения граждан по Ростову-на-Дону для тех предприятий, которые начали свою работу после 15 мая.