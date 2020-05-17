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Власти Ростовской области закупили 650 тыс бланков для пропусков

17 мая 2020, 08:24
Фото: rostov-gorod.ru
Правительство Ростовской области заключило контракт на изготовление 650 тысяч бланков разрешений для передвижения граждан, следует из информации, размещенной в системе СПАРК.

Контракт выполняет индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону Анатолий Ютишев. Сумма контракта составила 1,95 тысячи рублей. В 2020 году подрядчик уже получал два крупных контракта на поставку печатной продукции от МВД России.

Напомним, что с 30 марта в Ростовской области действует режим обязательной самоизоляции. На минувшей неделе власти региона анонсировали вторую волну выдачи разрешений для передвижения граждан по Ростову-на-Дону для тех предприятий, которые начали свою работу после 15 мая.

Ранее в Ростовской области сотрудники полиции поймали более 8,8 тысячи человек, нарушивших режим самоизоляции.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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