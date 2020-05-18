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Авария на водоводе оставила без воды шесть тысяч жителей Шахт

18 мая 2020, 06:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Шахтах Ростовской области произошла аварийная ситуация, которая оставила часть местных жителей без водоснабжения, сообщили в городской администрации.

Происшествие случилось в понедельник в 08.15 мск в районе улицы Горняцкая и переулка Успенский. Здесь произошло повреждение водовода.

«В данный момент нет воды в поселках Машзавод, Мирный и частном секторе. Местным жителям на время ограничений будут подвозить воду двумя цистернами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в зоне ограничения находятся около шести тысяч человек.

Ранее жители Ростова стали жаловаться на зуд и раздражение на коже после принятия душа. До этого власти города заявили, что усилили лабораторный контроль качества воды.

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