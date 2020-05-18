Авария на водоводе оставила без воды шесть тысяч жителей Шахт

Происшествие случилось в понедельник в 08.15 мск в районе улицы Горняцкая и переулка Успенский. Здесь произошло повреждение водовода.
«В данный момент нет воды в поселках Машзавод, Мирный и частном секторе. Местным жителям на время ограничений будут подвозить воду двумя цистернами», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в зоне ограничения находятся около шести тысяч человек.
Ранее жители Ростова стали жаловаться на зуд и раздражение на коже после принятия душа. До этого власти города заявили, что усилили лабораторный контроль качества воды.