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Благоустройство парка «Дружба» в Ростове обойдется в 13,7 млн рублей

18 мая 2020, 14:40
Фото: tourism.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика по благоустройству парка «Дружба» в Ворошиловском районе города, сообщается на сайте госзакупок.

Изначальная цена контракта 13,7 миллиона рублей, исполнителя выберут 25 мая путем электронного аукциона.

Подрядчику необходимо отремонтировать дорожки и тротуары, установить 51 металлическую урну и 43 скамьи из древесины хвойных пород и стали. Выполнить все работы необходимо до 1 августа 2020 года, заказчиком выступает правление благоустройства Ворошиловского района Ростова.

Кроме того, в Новочеркасске на благоустройство двух площадей выделили 27 миллионов рублей. Это площади Ермака и Троицкая, работы на которых уже начали.

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