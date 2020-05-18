Благоустройство парка «Дружба» в Ростове обойдется в 13,7 млн рублей

Изначальная цена контракта 13,7 миллиона рублей, исполнителя выберут 25 мая путем электронного аукциона.
Подрядчику необходимо отремонтировать дорожки и тротуары, установить 51 металлическую урну и 43 скамьи из древесины хвойных пород и стали. Выполнить все работы необходимо до 1 августа 2020 года, заказчиком выступает правление благоустройства Ворошиловского района Ростова.
Кроме того, в Новочеркасске на благоустройство двух площадей выделили 27 миллионов рублей. Это площади Ермака и Троицкая, работы на которых уже начали.