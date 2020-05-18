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Дебиторку тепличного комбината «Ростовский» выставили на торги за 167 млн рублей

18 мая 2020, 11:10
Фото: donland.ru
В Ростовской области на торги было выставлено имущество обанкротившегося тепличного комбината «Ростовский», следует из информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Имущество компании представлено на торгах единым лотом, начальная стоимость которого составила 167,77 миллиона рублей. В лот были включены права требования к семи организациям и предприятиям. В их число вошли ООО ТК «Агаповский», ООО «Алиот Плюс», ООО «Север», ООО «Теплицэнергострой», ООО ТД «Фабрика Овощей», ООО «УК «Фабрика Овощей», АО «Шетелинг Рус». Возможно частичное погашение дебиторской задолженности.

Аукцион назначен на 2 июля 2020 года. Также 29 мая должны состояться торги по продаже имущества ТК «Ростовский» стоимостью более одного миллиарда рублей.

По данным системы СПАРК, ООО ТК «Ростовский» было зарегистрировано в Неклиновском районе в 2008 году. Предприятие создавалось для выращивания однолетних культур. Комбинат производил огурцы, томаты и зелень. В июле 2017 года Арбитражный суд признал ТК «Ростовский» банкротом, а в январе 2018 года на предприятии было запущено конкурсное производство.

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