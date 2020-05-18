Дебиторку тепличного комбината «Ростовский» выставили на торги за 167 млн рублей

По данным системы СПАРК, ООО ТК «Ростовский» было зарегистрировано в Неклиновском районе в 2008 году. Предприятие создавалось для выращивания однолетних культур. Комбинат производил огурцы, томаты и зелень. В июле 2017 года Арбитражный суд признал ТК «Ростовский» банкротом, а в январе 2018 года на предприятии было запущено конкурсное производство.