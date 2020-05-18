Дерзкое ограбление ростовской стоматологии в медицинской маске попало на видео

Происшествие случилось в субботу на проспекте Стачки. Мужчина в маске и капюшоне прошел в клинику и стал угрожать девушке-администратору.
Сотрудница подошла к кассе, достала деньги и передала грабителю. Он незамедлительно выбежал из помещения клиники и скрылся в неизвестном направлении.
Пользователи в комментариях написали, что мужчина оставил отпечатки пальцев на двери.
Ранее две молодые девушки ограбили пенсионерку в магазине в Таганроге. До этого подрядчик украл семь миллионов рублей при строительстве спорткомплекса в Ростове.