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Дерзкое ограбление ростовской стоматологии в медицинской маске попало на видео

18 мая 2020, 08:49
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Интернете опубликовано видео, на котором показано ограбление стоматологической клиники в Ростове-на-Дону, ролик разместили в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в субботу на проспекте Стачки. Мужчина в маске и капюшоне прошел в клинику и стал угрожать девушке-администратору.

Сотрудница подошла к кассе, достала деньги и передала грабителю. Он незамедлительно выбежал из помещения клиники и скрылся в неизвестном направлении.

Пользователи в комментариях написали, что мужчина оставил отпечатки пальцев на двери.

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#Новости#Происшествия
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