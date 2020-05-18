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Еще 55 млн рублей потратят на оснащение медицинской лаборатории ОКДЦ в Ростове

18 мая 2020, 13:20
Фото: rokdc.ru
На оснащение медицинской лаборатории Областного консультативно-диагностического центра Ростовской области дополнительно выделили 55 миллионов рублей, сообщили в региональном правительстве.

«На эти средства будет закуплено медицинское оборудование и мебель, а также компьютерная техника», — сказано в сообщении.

Деньги выделили из областного бюджета в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Лаборатория ОКДЦ является одним из девяти государственных медицинских учреждений здравоохранения Ростовской области, в которых исследуют тесты на COVID-19.

Только за последние сутки в области провели 2980 тестов на коронавирусную инфекцию, на 18 мая охват тестированием населения составил 71,64 теста на 100 тысяч человек.

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