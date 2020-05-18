Еще 55 млн рублей потратят на оснащение медицинской лаборатории ОКДЦ в Ростове

«На эти средства будет закуплено медицинское оборудование и мебель, а также компьютерная техника», — сказано в сообщении.
Деньги выделили из областного бюджета в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.
Лаборатория ОКДЦ является одним из девяти государственных медицинских учреждений здравоохранения Ростовской области, в которых исследуют тесты на COVID-19.
Только за последние сутки в области провели 2980 тестов на коронавирусную инфекцию, на 18 мая охват тестированием населения составил 71,64 теста на 100 тысяч человек.