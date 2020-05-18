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Наградить врачей за борьбу с коронавирусом предложил ростовский депутат

18 мая 2020, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев предложил награждать медицинских специалистов, лечащих больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе парламентария.

Федяев предложил ввести медаль «За борьбу с коронавирусной инфекцией в Ростовской области». Предлагается давать ее медикам, работающим с зараженными.

«Медики в Ростовской области — это великий пример героизма и преданности профессии и людям. Этот героизм должен быть отмечен наградой», — заявил Федяев.

Также он попросил губернатора Василия Голубева рассмотреть возможность выдачи выплат лауреатам премии. Предполагается, что дизайн награды выберут сами медики методом голосования.

Напомним, что в Ростовской области зарегистрировано уже 2427 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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