Подозреваемый в растрате донской депутат оказался не членом партии «Единая Россия»

Ранее в телеграм-канале «Че по Ростову» появилась информация о том, что сельского депутата от «Единой России» подозревают в хищении чужой пшеницы. В сообщении утверждалось, что коммерческая фирма «Русь-АгроЭкспорт» отдала на хранение компании «Фалком» полторы тонны злаковых, которые стоили более 16 миллионов рублей. «Фалком», директором которой являлся депутат, якобы не сохранила пшеницу. По версии канала, с декабря 2017 по январь следующего года мужчина распродал злаковые.