Подозреваемый в растрате донской депутат оказался не членом партии «Единая Россия»

Ранее в телеграм-канале «Че по Ростову» появилась информация о том, что сельского депутата от «Единой России» подозревают в хищении чужой пшеницы. В сообщении утверждалось, что коммерческая фирма «Русь-АгроЭкспорт» отдала на хранение компании «Фалком» полторы тонны злаковых, которые стоили более 16 миллионов рублей. «Фалком», директором которой являлся депутат, якобы не сохранила пшеницу. По версии канала, с декабря 2017 по январь следующего года мужчина распродал злаковые.
«В пятницу Следственный комитет завел на депутата уголовное дело за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — сказано в сообщении. Мужчине грозит десять лет лишения свободы и штраф на миллион рублей.
Представитель пресс-службы Следственного комитета Ростовской области сообщил, что не может предоставить официальную информацию об этом случае.
Сотрудник пресс-службы партии «Единая Россия» в Ростовской области на вопрос об исключении депутата из партии, уточнил, что Владимир Кочура не является членом «Единой России». «Он член фракции, но не член партии «Единая Россия», — отметил он. По словам представителя организации, иногда от партии выдвигают беспартийных кандидатов, как и произошло в этом случае.
Исключили ли депутата из фракции, он посоветовал узнать в совете депутатов Кагальницкого сельского поселения. Корреспондент RostovGazeta попытался связаться с председателем совета, однако по контактному номеру никто не взял трубку.