Понедельник в Ростове: продление изоляции, горожане на велосипедах и маски в колониях

Как заявил глава региона, ситуация с COVID-19 пока остается в области напряженной, коэффициент распространения заболеваемости — 1,15 при норме не более одного. «Ситуация с коронавирусом в Ростовской области пока не позволяет приступить к следующему шагу снятия ограничений», — заявил Голубев.