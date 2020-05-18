Понедельник в Ростове: продление изоляции, горожане на велосипедах и маски в колониях

На предыдущей неделе власти области неоднократно анонсировали открытие ряда организаций, оказывающих бытовые услуги, магазинов непродовольственных товаров. Ожидалось, что горожанам дадут разрешение на занятия физической культурой. Некоторые СМИ даже заявили, что все перечисленные меры смягчения начнут действовать с понедельника.
Но уже в воскресенье в региональном пресс-центре по борьбе с распространением коронавирусной инфекции такую информацию назвали не соответствующей действительности. В понедельник, 18 мая, это подтвердил и губернатор области Василий Голубев.
Как заявил глава региона, ситуация с COVID-19 пока остается в области напряженной, коэффициент распространения заболеваемости — 1,15 при норме не более одного. «Ситуация с коронавирусом в Ростовской области пока не позволяет приступить к следующему шагу снятия ограничений», — заявил Голубев.
Как ни странно, за период действия режима самоизоляции в Ростове резко вырос спрос на велосипеды. Ростовчане стали искать объявления о продаже велосипедов на 44% чаще, чем обычно, а стоимость байков выросла на 8% до 10,3 тысячи рублей.
Обычно спрос на велосипеды увеличивается весной и летом, но 2020 год стал исключением, уже в первую неделю мая байки стали вторым товаром по востребованности у жителей Ростова.
В Ростовской области действует масочный режим, появляться в общественных местах без средств защиты категорически запрещено. В понедельник региональные власти опубликовали данные по количеству произведенных в области масок.
Неожиданно одним из лидеров по производству лицевых масок стала исправительная колония № 15 в Батайске. Заключенные колонии каждый день отшивают до десяти тысяч штук средств индивидуальной защиты стоимостью 17-19 рублей.
Лидером же по пошиву масок в Ростовской области является индивидуальный предприниматель Данил Прибылов, объем в сутки доходит до 30-35 тысяч масок.