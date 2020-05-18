Ростовчанка Лопырева рассказала об отношении к алкоголю и фастфуду

«Те, кто фанатично что-то отвергают, потом больше всех нарушают. Вот я позволяю себе есть жареную картошку, когда хочу. Бургер спокойно может попасть в мой рацион, просто я к ним равнодушна — мне больше нравится шаурма», — призналась Лопырева.