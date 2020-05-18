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Ростовчанка Лопырева рассказала об отношении к алкоголю и фастфуду

18 мая 2020, 04:42
Фото: @lopyrevavika
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону рассказала, что не стоит себя сильно ограничивать в еде, сообщается на странице девушки в Instagram.

Ростовчанка написала, что не любит крайности. По ее словам, люди, которые бесконечно сидят на диетах, потом жестко срываются и начинают есть.

«Те, кто фанатично что-то отвергают, потом больше всех нарушают. Вот я позволяю себе есть жареную картошку, когда хочу. Бургер спокойно может попасть в мой рацион, просто я к ним равнодушна — мне больше нравится шаурма», — призналась Лопырева.

Она добавила, что во время беременности для поднятия гемоглобина она не отказывалась от бокала красного вина. Лопырева уточнила, что к алкоголю относится спокойно.

Ранее модель заявила, что ей лень заниматься спортом.

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