Сайт с методичкой по созданию взрывчатки в домашних условиях заблокировали в Ростове

Сайт обнаружила прокуратура города Красный Сулин во время проверки. Так, на сайте была доступна вкладка «Изготовление черного пороха». Открыв этот материал, пользователи могли узнать, как самостоятельно при помощи подручных средств изготовить взрывчатое вещество.