Сайт с методичкой по созданию взрывчатки в домашних условиях заблокировали в Ростове

Сайт обнаружила прокуратура города Красный Сулин во время проверки. Так, на сайте была доступна вкладка «Изготовление черного пороха». Открыв этот материал, пользователи могли узнать, как самостоятельно при помощи подручных средств изготовить взрывчатое вещество.
Из постановления суда следует, что этот материал содержит описание способов изготовления пороха в домашних условиях из компонентов, находящихся в свободном обороте. Размещенная на сайте информация противоречит действующему законодательству.
Ранее в Ростовской области на одной из улиц Каменска-Шахтинского обнаружили тротиловые шашки весом более полутора килограммов.