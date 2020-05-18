Стали известны даты отключения горячей воды в Ростове

Опрессовка тепловых сетей начнется с 18 мая и будет поочередно проходить в различных районах. С 18 по 22 мая работы пройдут в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, с 15 по 19 июня — в Советском и Железнодорожном районах.
С 13 по 15 июля опрессовка будет проводиться в Кировском, Ленинском и Пролетарском районах. Подготовка к отопительному сезону должна завершиться до 1 октября.
«Местных жителей просят проявить понимание и терпение к неудобствам, связанным с отключением энергоресурсов. При обнаружении течи и размыва грунта нужно обращаться в диспетчерские службы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что серьезную угрозу обеспечению надежного энергоснабжения представляет износ оборудования. В 2020 году на развитие коммунальной инфраструктуры потратят более 5,3 миллиарда рублей.
Всего к отопительному сезону нужно подготовить 180 котельных и более 300 трассовых километров тепловых сетей.