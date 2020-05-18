Стали известны даты отключения горячей воды в Ростове

Опрессовка тепловых сетей начнется с 18 мая и будет поочередно проходить в различных районах. С 18 по 22 мая работы пройдут в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, с 15 по 19 июня — в Советском и Железнодорожном районах.