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Стали известны даты отключения горячей воды в Ростове

18 мая 2020, 07:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в рамках подготовки к отопительному сезону будут проходить отключения горячей воды, сообщили в городской администрации.

Опрессовка тепловых сетей начнется с 18 мая и будет поочередно проходить в различных районах. С 18 по 22 мая работы пройдут в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, с 15 по 19 июня — в Советском и Железнодорожном районах.

С 13 по 15 июля опрессовка будет проводиться в Кировском, Ленинском и Пролетарском районах. Подготовка к отопительному сезону должна завершиться до 1 октября.

«Местных жителей просят проявить понимание и терпение к неудобствам, связанным с отключением энергоресурсов. При обнаружении течи и размыва грунта нужно обращаться в диспетчерские службы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что серьезную угрозу обеспечению надежного энергоснабжения представляет износ оборудования. В 2020 году на развитие коммунальной инфраструктуры потратят более 5,3 миллиарда рублей.

Всего к отопительному сезону нужно подготовить 180 котельных и более 300 трассовых километров тепловых сетей.

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