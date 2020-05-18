В Ростове выбрали перевозчиков по семи маршрутам

На маршрут № 30 «Аквапарк Осьминожек — Сельмаш» претендовали перевозчики «Автоколонна № 1559» и «ИПОПАТ-Юг». Победителем стала вторая организация, так как средний возраст ее транспорта оказался ниже.
Отмечается, что на этом маршруте зимой будет работать семь автобусов, летом — шесть. Транспорт начнет курсировать с 05.35 до 22.25.
Перевозчик ООО «ЛегионАвтоТранс» продолжит обслуживать маршрут № 31. Всего на линию выведут один автобус.
Также выбрали перевозчиков для маршрутов № 72, 25, 29. Известно, что на маршруте № 25 будут работать 15 автобусов малого класса зимой и 16 — летом.
На маршрут № 74 перевозчик должен будет вывести четыре автобуса малого класса.