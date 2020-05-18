В Ростовской области переехавшие в села учителя получат по миллиону рублей

Речь идет о селах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек. Соответствующее положение было утверждено на заседании регионального правительства.
Для получения денег учитель должен устроиться на работу по должности из перечня свободных должностей педагогических работников.
«Учитель должен быть моложе 55 лет, он может иметь как высшее образование, так и среднее профессиональное. Педагог обязан отработать пять дней по основному месту работы с нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку», — прокомментировал заместитель главы региона Игорь Гуськов.
Отмечается, что время отпуска в период пятилетнего срока не засчитывается.
Ранее появилась информация, что в рамках реализации нацпроектов в этом году в Ростове после строительства и ремонта сдадут несколько детских садов и школ.