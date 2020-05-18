В Ростовской области переехавшие в села учителя получат по миллиону рублей

«Учитель должен быть моложе 55 лет, он может иметь как высшее образование, так и среднее профессиональное. Педагог обязан отработать пять дней по основному месту работы с нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку», — прокомментировал заместитель главы региона Игорь Гуськов.