rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области переехавшие в села учителя получат по миллиону рублей

18 мая 2020, 10:18
Фото: donland.ru
В Ростовской области учителя, которые согласятся переехать в сельские территории, получат по одному миллиону рублей, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о селах, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с населением до 50 тысяч человек. Соответствующее положение было утверждено на заседании регионального правительства.

Для получения денег учитель должен устроиться на работу по должности из перечня свободных должностей педагогических работников.

«Учитель должен быть моложе 55 лет, он может иметь как высшее образование, так и среднее профессиональное. Педагог обязан отработать пять дней по основному месту работы с нагрузкой не менее 18 часов в неделю за ставку», — прокомментировал заместитель главы региона Игорь Гуськов.

Отмечается, что время отпуска в период пятилетнего срока не засчитывается.

Ранее появилась информация, что в рамках реализации нацпроектов в этом году в Ростове после строительства и ремонта сдадут несколько детских садов и школ.

Материалы по теме
До 1 октября могут подать заявление на выплаты на детей жители Ростовской областиМедики Ростовской области получили выплаты за работу с пациентами с коронавирусомВ российском Минздраве объяснили порядок получения выплат врачами за COVID-19
#Новости#Касается каждого#Экономика
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14