Дело завели на экс-директора ростовской компании из списка Forbes

Следствие установило, что подозреваемый вместе с подельниками разработал преступную схему перевозки товаров через границу. В документах была отражена недостоверная информация о реальной стоимости продукции.
Отмечается, что это позволило уклониться от уплаты таможенных платежей. Транспортная прокуратура взяла под контроль ход расследования дела.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Добавим, что «Торговый дом «Риф» занимается экспортом сельскохозяйственной продукции. Он оказался в списке крупнейших предприятий по версии Forbes.