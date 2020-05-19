Депутат Заксобрания Ростовской области заразился коронавирусом

Напомним, что на 17 мая в Ростовской области был зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 2645 человек. Вылечились от коронавируса 874 человека. За сутки лаборатории региона провели более 2,6 тысячи исследований. За весь период проведено 77,7 тысячи тестов.