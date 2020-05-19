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Депутат Заксобрания Ростовской области заразился коронавирусом

19 мая 2020, 12:16
Фото: zsro.ru
Коронавирус был выявлен у депутата Законодательного собрания Ростовской области Вячеслава Василенко, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Вячеслав Василенко возглавляет комитет по аграрной политике. Ранее депутат «Единой России» принимал участие в XXXII Конференции ЮРПА в ЗСРО, которая состоялась 13 мая. Также, согласно данным, размещенным на сайте законодательного органа, Василенко должен был 18 мая вести дистанционный прием граждан.

Вячеслав Василенко относится к группе риска по коронавирусу, ему 68 лет.

«В соответствии с предписанием Роспотребнадзора по Ростовской области, в Законодательном собрании области выполнен весь комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий: выявлен круг контактных лиц (проведено тестирование, направлены на самоизоляцию), в рабочих помещениях проведена дезинфекция. Ведется постоянный мониторинг ситуации, выполняется термометрия, депутатами и сотрудниками аппарата Законодательного собрания используются средства индивидуальной защиты», — сообщили в пресс-центре.

Напомним, что на 17 мая в Ростовской области был зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 2645 человек. Вылечились от коронавируса 874 человека. За сутки лаборатории региона провели более 2,6 тысячи исследований. За весь период проведено 77,7 тысячи тестов.

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