Инфекционную больницу построят рядом с Щепкинским лесом в Ростове

Строительство больницы обойдется в несколько миллиардов рублей, первая очередь лечебного учреждения будет рассчитана на 200 коек, из них реанимационными сделают от 20 до 30 коек. Второй и третий этапы строительства рассчитаны на 100 коек каждый. В новой больнице обустроят лечебный блок, приемное и инфекционное отделения, реанимацию, а также диагностический и лабораторный блоки.