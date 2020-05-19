Инфекционную больницу построят рядом с Щепкинским лесом в Ростове

В ближайшее время министерство здравоохранения области разработает медико-техническое задание, а министерство строительства определит подрядчика, которому предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект и построить объект в сжатые сроки.
По словам Голубева, строительство новой инфекционной больницы обсуждали давно, но ситуация с коронавирусом ускорила реализацию проекта. «Ростовской области необходим областной медицинский комплекс, в котором будут оказывать высококачественную лечебную помощь жителям региона», — отметил глава области.
Строительство больницы обойдется в несколько миллиардов рублей, первая очередь лечебного учреждения будет рассчитана на 200 коек, из них реанимационными сделают от 20 до 30 коек. Второй и третий этапы строительства рассчитаны на 100 коек каждый. В новой больнице обустроят лечебный блок, приемное и инфекционное отделения, реанимацию, а также диагностический и лабораторный блоки.