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Posted 19 мая 2020, 08:15

Published 19 мая 2020, 08:15

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

Коэффициент распространения коронавируса вырос в Ростовской области

Коэффициент распространения коронавируса вырос в Ростовской области

19 мая 2020, 08:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
До 1,28 вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области на 19 мая, сообщили в региональном правительстве.

Днем ранее этот показатель составлял 1,15 при требуемом для смягчения самоизоляции 1. Кроме того, показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 63 случаев на 100 тысяч населения.

На вторник в области выявили 131 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 2645 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7065 человек, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 21 пациент.

Ранее Василий Голубев заявил что высокий коэффициент распространения коронавирусной инфекции не позволяет приступить к следующему этапу смягчения режима самоизоляции в Ростовской области.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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