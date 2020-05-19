Коэффициент распространения коронавируса вырос в Ростовской области

Posted 19 мая 2020, 08:15
Published 19 мая 2020, 08:15
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
Днем ранее этот показатель составлял 1,15 при требуемом для смягчения самоизоляции 1. Кроме того, показатель заболеваемости коронавирусом увеличился до 63 случаев на 100 тысяч населения.
На вторник в области выявили 131 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 2645 человек. Под медицинским наблюдением находятся 7065 человек, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 21 пациент.
Ранее Василий Голубев заявил что высокий коэффициент распространения коронавирусной инфекции не позволяет приступить к следующему этапу смягчения режима самоизоляции в Ростовской области.