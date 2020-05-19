Количество проводимых в сутки тестов в Ростовской области увеличат в 1,5 раза

«Но могут быть и колебания, каждой лаборатории нужно проводить раз в неделю уборку и дезинфекцию. В зависимости от того, какая лаборатория закрывается, меняется количество выявлений в сутки. Если закрывается, например, ОКДЦ, который делает до 1,5 тысячи исследований в сутки, сразу падает количество проб», — пояснила Татьяна Быковская.