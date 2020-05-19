Количество проводимых в сутки тестов в Ростовской области увеличат в 1,5 раза

По ее словам, в регионе начала работу десятая лаборатория, которая будет выполнять тесты на коронавирус. Лабораторию запустили на базе НИИ микробиологии.
Глава Минздрава сообщила, что на сегодняшний день регион вышел на норматив 70 тестов на 100 тысяч населения в сутки. Однако планируется увеличить до 4,5 тысячи исследований в сутки.
Быковская отметила, что при увеличении числа проводимых тестов, вырастет и количество выявленных инфицированных, поэтому снижения прироста заболевших в ближайшее время не произойдет.
«Но могут быть и колебания, каждой лаборатории нужно проводить раз в неделю уборку и дезинфекцию. В зависимости от того, какая лаборатория закрывается, меняется количество выявлений в сутки. Если закрывается, например, ОКДЦ, который делает до 1,5 тысячи исследований в сутки, сразу падает количество проб», — пояснила Татьяна Быковская.
За последние сутки лаборатории региона провели более 2,6 тысячи исследований. За весь период проведено 77,7 тысячи тестов.
На 17 мая в Ростовской области было зарегистрировано 2645 случаев заражения коронавирусом, из которых вылечились 874 человек.