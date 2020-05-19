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Министр здравоохранения Ростовской области объяснила скачок числа «ковидных» больных

19 мая 2020, 11:02
Фото: donland.ru
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская объяснила резкое увеличение числа выявленных заражений коронавирусом, сообщила она в ходе пресс-брифинга 19 мая.

Быковская оценила ситуацию с коронавирусом в регионе, как напряженно-стабильную. При этом она сообщила, что рост числа выявленных больных коронавирусом связан со значительным увеличением количества тестируемых.

Глава Минздрава объяснила, что губернатор поставил задачу увеличить количество выполняемых тестов в сутки. «Мы ожидали всплеск и были к нему готовы. Рост выявляемости позволит снизить риск заражения здоровых людей от бессимптомных носителей. А сегодня их большая часть», — пояснила Татьяна Быковская.

С 18 по 19 мая в Ростовской области было зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 2645 человек. Вылечились от коронавируса 874 человека.

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