Министр здравоохранения Ростовской области объяснила скачок числа «ковидных» больных

Быковская оценила ситуацию с коронавирусом в регионе, как напряженно-стабильную. При этом она сообщила, что рост числа выявленных больных коронавирусом связан со значительным увеличением количества тестируемых.
Глава Минздрава объяснила, что губернатор поставил задачу увеличить количество выполняемых тестов в сутки. «Мы ожидали всплеск и были к нему готовы. Рост выявляемости позволит снизить риск заражения здоровых людей от бессимптомных носителей. А сегодня их большая часть», — пояснила Татьяна Быковская.
С 18 по 19 мая в Ростовской области было зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 2645 человек. Вылечились от коронавируса 874 человека.