Министр здравоохранения Ростовской области объяснила скачок числа «ковидных» больных

Глава Минздрава объяснила, что губернатор поставил задачу увеличить количество выполняемых тестов в сутки. «Мы ожидали всплеск и были к нему готовы. Рост выявляемости позволит снизить риск заражения здоровых людей от бессимптомных носителей. А сегодня их большая часть», — пояснила Татьяна Быковская.